Марафонец Роман Фости установил новый личный рекорд и выполнил олимпийский норматив
Эстонский стайер Роман Фости в воскресенье на марафонских соревнованиях в Италии установил новый личный рекорд и выполнил олимпийский норматив, пишет Rus.ERR.
Эстонский стайер Роман Фости в воскресенье на марафонских соревнованиях в Италии установил новый личный рекорд и выполнил олимпийский норматив, пишет Rus.ERR.
Всего на старт соревнований, которые проходили в Тоскане на территории аэропорта Ампуньяно, вышли 49 марафонцев-мужчин.
Победу одержал кениец Киптануй Эрикипроно - 2 часа, 5 минут и 47 секунд. Роман Фости финишировал 29-м, преодолев дистанцию за 2 часа, 10 минут и 46 секунд, что стало его новым личным рекордом. Свой предыдущий рекорд он улучшил на две минуты и три секунды.
Гонка началась с 1-километрового круга, за ним последовали восемь 5-километровых кругов и короткая прямая до финиша, что позволило участникам преодолеть полную марафонскую дистанцию в 42,195 км.