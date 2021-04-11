Марафонец Роман Фости установил новый личный рекорд и выполнил олимпийский норматив

Всего на старт соревнований, которые проходили в Тоскане на территории аэропорта Ампуньяно, вышли 49 марафонцев-мужчин.

Победу одержал кениец Киптануй Эрикипроно - 2 часа, 5 минут и 47 секунд. Роман Фости финишировал 29-м, преодолев дистанцию за 2 часа, 10 минут и 46 секунд, что стало его новым личным рекордом. Свой предыдущий рекорд он улучшил на две минуты и три секунды.