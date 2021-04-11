По словам руководителя начавшей работать год назад эстонской платформы договоров найма Rendin Алайна Ауна, они за относительно короткий период времени столкнулись с довольно примечательными случаями.

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Платформа Rendin начала свою деятельность в марте прошлого года. Платформа позволяет в мобильном приложении заключить дигитальный договор найма и, в сотрудничестве с Ergo Kindlustus, предлагает наймодателям защиту от должников или имущественного ущерба, а нанимателям - возможность переехать в новый дом без залога

Уже были сложные случаи с квартиросъемщиками. Например, недавно платформе пришлось заниматься случаем, когда съемщик жилья нанес такой ущерб, что затраты на ремонт составили более 5000 евро. Кроме того, квартиросъемщик использовал поддельный документ и разыскивался полицией.