Картина дня: обращение Каллас, одиннадцатый день протестов и недобросовестные квартиросъемщики

Каллас обратилась к жителям Эстонии: мы приняли несколько принципиальных решений и важных изменений

Премьер-министр Кая Каллас в своем видеообращении выразила соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса. Но она отметила, что ситуация все-таки улучшается, и рассказала о том, что важно знать о вакцинации. Читать далее...

Одиннадцатый день протестов: полиция установила новые ограничения на передвижение

На Тоомпеа уже одиннадцатый день подряд собираются протестующие. Поскольку сегодня полиция изменила свою тактику и добавила некоторые ограждения, чтобы люди не могли проводить большие собрания, протестующие направились на площадь Вабадузе. Читать далее...

Глава эстонского стартапа: разгромивший жилье квартиросъемщик оказался в розыске, ущерб - 5000 евро

По словам руководителя начавшей работать год назад эстонской платформы договоров найма Rendin Алайна Ауна, они за относительно короткий период времени столкнулись с довольно примечательными случаями. Читать далее...

Пассажир автобуса, угрожавший ножом незнакомой женщине, должен будет покинуть Эстонию

Согласно данным полиции, мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке. Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса. Читать далее...

Лавров о разговоре с Лийметс: правительство Эстонии должно отказаться от территориальных претензий к России

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что 9 апреля по инициативе эстонской стороны состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Эстонии - Сергея Лаврова и Эвы-Марии Лийметс, и в ходе беседы было названо условие, при котором будут ратифицированы пограндоговоры. Читать далее...

«Своя правда»: почему в классическом такси такие высокие цены?

Клиенты отдают предпочтение таксо-платформам, прежде всего, из-за дешевизны услуги. «Я ехала из Рока-аль-Маре до Ласнамяэ на так называемом классическом такси, и мне пришлось заплатить 37 евро». Читать далее...

Южноафриканский штамм может пробиваться через защиту от вакцины Pfizer

Южноафриканский штамм коронавируса может в какой-то степени пробиваться через защиту от вакцины Pfizer/BioNTech, гласят результаты израильского исследования. Стоит однако учитываться, что распространенность данного штамма в Израиле низкая и другие эксперты еще не успели рецензировать данное исследование. Читать далее...

Убийство как неизлечимая болезнь: безжалостные маньяки