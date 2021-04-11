Картина дня: одиннадцатый день протестов, обращение Каллас и недобросовестные квартиросъемщики
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 апреля.
Один из зачинщиков протестов, которые длятся уже больше недели, Танель Габченко (новое имя которого Даниель Рюэтманн) сегодня пробыл на акции протеста на площади Вабадузе всего четверть часа, после чего его увезли на полицейском автобусе. Читать далее...
Акции протеста в центре Таллинна с 30 марта привели к более 10 случаям нарушения порядка, кроме того Департамент здоровья сделал три предписания. В чем конкретно состоят нарушения и почему некоторые протестующие были доставлены в отделение на полицейском автобусе? Читать далее...
На Тоомпеа уже одиннадцатый день подряд собираются протестующие. Поскольку сегодня полиция изменила свою тактику и добавила некоторые ограждения, чтобы люди не могли проводить большие собрания, протестующие направились на площадь Вабадузе. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас в своем видеообращении выразила соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса. Но она отметила, что ситуация все-таки улучшается, и рассказала о том, что важно знать о вакцинации. Читать далее...
По словам руководителя начавшей работать год назад эстонской платформы договоров найма Rendin Алайна Ауна, они за относительно короткий период времени столкнулись с довольно примечательными случаями. Читать далее...
Согласно данным полиции, мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке. Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса. Читать далее...
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что 9 апреля по инициативе эстонской стороны состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Эстонии - Сергея Лаврова и Эвы-Марии Лийметс, и в ходе беседы было названо условие, при котором будут ратифицированы пограндоговоры. Читать далее...
Клиенты отдают предпочтение таксо-платформам, прежде всего, из-за дешевизны услуги. «Я ехала из Рока-аль-Маре до Ласнамяэ на так называемом классическом такси, и мне пришлось заплатить 37 евро». Читать далее...
Южноафриканский штамм коронавируса может в какой-то степени пробиваться через защиту от вакцины Pfizer/BioNTech, гласят результаты израильского исследования. Стоит однако учитываться, что распространенность данного штамма в Израиле низкая и другие эксперты еще не успели рецензировать данное исследование. Читать далее...
Новое тысячелетие принесло Латвии не только интеграцию в общеевропейскую семью, но и безжалостные и бессмысленные убийства, шокировавшие общество, и наибольшее число серийных убийц в истории государства. Читать далее...
Эстонская четверка парная завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по академической гребле в итальянском городе Варезе. Читать далее...
Нынешнего снижения заболеваемости коронавирусом пока недостаточно для того, чтобы смягчать введенные ограничения, считает профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер. Читать далее...