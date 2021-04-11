Катри Райк: люди хотят быстрых изменений, но менять что-то быстро - очень трудно

"Разумеется, люди хотят быстрых изменений, но менять что-то быстро - это очень трудно. Для меня очень важно, что теперь в комиссиях участвуют и представители оппозиции Нарвского горсобрания. Решается вопрос с организацией школьного питания", - сказала Катри Райк в интервью передаче "Подробности из Нарвы", выходящей на волне "Радио 4".