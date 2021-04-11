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После кончины принца Филиппа многие члены семьи прервали молчание и поделились с прессой своими чувствами.

Ее Величество Елизавета II пока не сделала публичных заявлений. Биографы королевского дома считают, что ей понадобится больше времени для каких-либо публичных выступлений, так как степень утраты для нее лично слишком велика.

На странице королевской семьи в "Твиттере" появилась фотография Елизаветы II и принца Филиппа, сопровождаемая цитатой из речи, произнесенной королевой в день золотой годовщины их свадьбы в 1997 году.

"Он был моей поддержкой и опорой все эти годы, и я, и вся наша семья, наша страна и многие другие страны обязаны ему больше, чем он когда-либо мог бы потребовать, и чем мы когда-либо узнаем"

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”



-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA — The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021

По словам графини Уэссекской Софи, супруги принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II, Ее Величество держится потрясающе. Софи сообщила об этом журналистам в субботу, когда она посетила королеву в Виндзорском замке.

Дети принца Филиппа о его служении и роли отца

Все четверо детей принца Филиппа и Елизаветы II дали интервью специальной программе Би-би-си, посвященной памяти их отца. Они подчеркнули, что принц Филипп отдал всю свою жизнь служению королеве.

"У него была удивительная энергия. В том, как он поддерживал королеву и маму и делал это на протяжении столь долгого времени. То, что он сделал, я считаю поразительным достижением", - сказал принц Чарльз, старший сын четы и первый в очереди наследования английского престола.

Он добавил, что отец хотел бы, чтобы его помнили как самостоятельную личность.

Принц Чарльз. ФОТО: BBC

"Вы знаете, он не переносил дураков. Так что если вы говорили что-то хотя бы немного расплывчатое, он отвечал: "Ты определись", - вспоминает принц Чарльз.

Позднее в комментарии для прессы он также сказал, что королевская семья глубоко тронута огромным количеством людей в Британии, в странах Содружества и во всем мире, которые написали и сказали, что глубоко разделяют ее скорбь.

"Мой дорогой папа был особенным человеком. Он сам был бы поражен такой реакцией и трогательными словами, которые были сказаны о нем. Мы все, моя семья, очень благодарны за все это. Это поддержит нас в эти печальные времена большой утраты", - сказал принц Чарльз.

"Я запомню его как человека, который всегда был готов поддержать, и с которым всегда можно было бы поделиться мыслями. При этом если у вас были проблемы, к нему всегда можно было прийти, зная, что он выслушает и попытается помочь", - сказала принцесса Анна, дочь принца Филиппа и Елизаветы II.

Она также вспоминает, что ее отец все время думал о маме: "Поскольку она была очень молодой, когда стала королевой, это часто должно было быть, как мне кажется, работой в паре, чтобы она смогла осилить эту роль".

По ее словам, принц Филипп видел в каждом человеке личность и относился ко всем с уважением.

"Мой отец всегда был мощным источником поддержки и опыта. Он никогда не пытался ограничивать нас в том, что мы хотели попробовать сделать, а, наоборот, воодушевлял. Я всегда буду это помнить и благодарить его за это", - сказал принц Эдвард, младший сын принца Филиппа.

По его словам, отцу досталась непростая роль в жизни, но он всегда все делал с неподражаемым тактом, был отменным дипломатом, никогда не пытался затмить королеву.

"Он всегда был той самой скалой в жизни королевы", - уверен принц Эдвард.

"Очень трудно оценить масштаб наследия такой фигуры как он, потому что он был в обществе, с обществом и для общества. Рядом с королевой, так много лет", - говорит средний сын королевской четы принц Эндрю.