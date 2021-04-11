Эстонские гребцы завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

В решающий финальный заезд эстонская команда, за которую выступали Юри-Микк Удам, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо, вышла с четвертым временем и поэтому стартовала по не самой удобной пятой дорожке, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Теперь эстонскую четверку парную ждет следующий важнейший старт. С 16 по 18 мая она примет участие в швейцарском Люцерне в финальной квалификационной олимпийской регате, в которой будут разыграны две последние путевки на игры в Токио в этом классе лодок. Причем, обогнавшие эстонцев сборные Италии и Нидерландов уже имеют билеты на олимпийский турнир.