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Эстонские гребцы завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

Эстонская команда. ФОТО: Fred Killing/Eesti Sõudeliit

Эстонская четверка парная завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по академической гребле в итальянском городе Варезе.

В решающий финальный заезд эстонская команда, за которую выступали Юри-Микк Удам, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо, вышла с четвертым временем и поэтому стартовала по не самой удобной пятой дорожке, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Теперь эстонскую четверку парную ждет следующий важнейший старт. С 16 по 18 мая она примет участие в швейцарском Люцерне в финальной квалификационной олимпийской регате, в которой будут разыграны две последние путевки на игры в Токио в этом классе лодок. Причем, обогнавшие эстонцев сборные Италии и Нидерландов уже имеют билеты на олимпийский турнир. 

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