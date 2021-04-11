Пожертвования партиям: не представленная в Рийгикогу "Ээсти 200" удивила крупной суммой

Партия реформ в первом квартале этого года получила в виде пожертвований от частных лиц 85 375 евро. Почти половину от этой суммы партии премьер-министра дали бизнесмены Армин Кару и Тоомас Луман.

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что общий доход Партии реформ в первом квартале составил 539 289 евро. Из госбюджета самая крупная парламентская партия получила 447 134 евро, членских взносов было уплачено на 5807 евро, доход от продажи имущества составил 973 евро. Еще 85 375 евро Партия реформ получила в виде пожертвований от частных лиц. Среди предпринимателей самым крупным спонсором стал Армин Кару, перечисливший реформистам 25 000 евро. Тоомас Луман дал 20 000 евро. Из политиков крупную сумму - 2500 евро - перечислил депутат Рийгикогу Ээрик Нийлес-Кросс.

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года общая сумма пожертвований выросла почти в 8 раз, выясняется из отчета, представленного политической силой комиссии по надзору за финансированием партий, сообщил портал новостей вещания.

Наиболее щедрым спонсором "Ээсти 200" был в первом квартале предприниматель Андрес Лыхмус, перечисливший ей 10 000 евро. Марек Рейнаас, Меэлис Нийнепуу, Прийт Алламяэ и Тармо Тамм дали по 5000 евро. Общий доход "Эстонии 200" в первом квартале составил 84 350 евро, из госбюджета поступило 25 000 евро, членских взносов было уплачено на 6689 евро.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета соцдемам поступило пособие на сумму 131 510 евро, членских взносов было уплачено на 5646 евро, а с учетом пожертвований всего партия получила за квартал 164 778 евро, сообщил портал новостей вещания.

Самым крупным спонсором соцдемов в первом квартале стала член этой партии, евродепутат Марина Кальюранд, перечислившая 6000 евро.

В первом квартале 2021 года не представленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" получила пожертвования от частных лиц на общую сумму 379 евро.

Всего политическая сила в первом квартале получила 2816 евро, но 2473 евро - это членские взносы, сообщил портал новостей вещания. Самое крупное пожертвование сделал Тоомас Ханссон - 100 евро. Государственного финансирования партия не получает, поскольку на парламентских выборах в 2019 году набрала меньше 2% голосов.