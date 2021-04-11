Пожертвования партиям: не представленная в Рийгикогу "Ээсти 200" удивила крупной суммой
Партия реформ в первом квартале этого года получила в виде пожертвований от частных лиц 85 375 евро. Не представленная в Рийгикогу партия "Ээсти 200" в первом квартале этого года получила пожертвований на сумму 52 661 евро. В первом квартале 2021 года оппозиционная Социал-демократическая партия получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 27 622 евро, а партия "Зеленые Эстонии" получила пожертвования от частных лиц на общую сумму 379 евро.