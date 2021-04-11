США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины

По словам Блинкена, его "действительно беспокоят действия России на границе с Украиной". Вдоль границы сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо после 2014 года, заявил он. В связи с этим Вашингтон "находится в очень тесном контакте и тесной координации" с европейскими союзниками и партнерами, все из которых разделяют эти опасения, отметил далее Блинкен.

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".