США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины
На фоне тревожных сообщений о наращивании российских сил вдоль украинской границы администрация президента США Джо Байдена предупреждает о реакции в случае агрессии РФ в отношении Украины. "Президент Байден очень четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, будут последствия", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 11 апреля, в эфире телеканала NBC. При этом он отказался комментировать предположения о возможном военном вмешательстве США, пишет Deutsche Welle.