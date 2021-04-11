11 апреля 2021, 21:19
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Обзор ⟩ Протесты против ограничений: с площади Вабадузе пять человек увезли в полицейский участок
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Акция протеста.
Акции протеста в центре Таллинна с 30 марта привели к более 10 случаям нарушения порядка, кроме того Департамент здоровья сделал три предписания. В чем конкретно состоят нарушения и почему некоторые протестующие были доставлены в отделение на полицейском автобусе?
«Когда требования к проведению общественного собрания нарушаются неоднократно, полиция может дать указание завершить собрание, также полиция может дать указание прекратить нарушение или покинуть собрание конкретному человеку. Если указание не будет выполнено, полиция имеет право задержать нарушителя, в том числе с применением силы, и привлечь в ответственности», - пояснил Пыдер.