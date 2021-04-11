Акции протеста в центре Таллинна с 30 марта привели к более 10 случаям нарушения порядка, кроме того Департамент здоровья сделал три предписания. В чем конкретно состоят нарушения и почему некоторые протестующие были доставлены в отделение на полицейском автобусе?

«Когда требования к проведению общественного собрания нарушаются неоднократно, полиция может дать указание завершить собрание, также полиция может дать указание прекратить нарушение или покинуть собрание конкретному человеку. Если указание не будет выполнено, полиция имеет право задержать нарушителя, в том числе с применением силы, и привлечь в ответственности», - пояснил Пыдер.

Сегодня с площади Вабадузе в полицейский участок увезли пятерых человек. Один из зачинщиков протестов, которые длятся уже больше недели, Танель Габченко (новое имя которого Даниель Рюэтманн) сегодня пробыл на акции протеста на площади Вабадузе всего четверть часа, после чего его увезли на полицейском автобусе. И хотя он пробыл на площади недолго, все же успел дать интервью Postimees, в котором сказал, что протествовать будут столько, сколько нужно.