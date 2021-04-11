Преподаватель ТУ о вакцинации: ни у эстонцев, ни у русских нет единого инфопространства
Эстонские ученые решили выяснить, какие факторы влияют на отношение населения к вакцинации, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
Эстонские ученые решили выяснить, какие факторы влияют на отношение населения к вакцинации, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
Психолог Андеро Уусберг считает, что не стоит переоценивать информационное пространство, надо считаться еще и с социально-экономическим статусом людей и их осведомленностью о риске заражения вирусом.
«Ни у эстонцев, ни у русскоязычных нет единого информационного пространства. Среди как эстоноязычных, так и русскоязычных есть и представители "коронаотрицателей" и те, кто доверяет официальной информации», - анализирует доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм.
"Если мы посмотрим, что еще характеризует этих людей, которые не являются эстонцами и не желают вакцинироваться, то это те же самые черты, что и людей эстонской национальности, которые не желают прививаться", - говорит Уусберг.