Преподаватель ТУ о вакцинации: ни у эстонцев, ни у русских нет единого инфопространства

Психолог Андеро Уусберг считает, что не стоит переоценивать информационное пространство, надо считаться еще и с социально-экономическим статусом людей и их осведомленностью о риске заражения вирусом.

«Ни у эстонцев, ни у русскоязычных нет единого информационного пространства. Среди как эстоноязычных, так и русскоязычных есть и представители "коронаотрицателей" и те, кто доверяет официальной информации», - анализирует доцент кафедры социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм.