СМИ опубликовали разговоры подозреваемого по делу MH17 в день трагедии

В разговоре 17 июля, в день катастрофы, Дубинский много говорит о ракете «Бук», которая, по данным JIT, в конечном итоге сбивает MH17, указывает NOS. Примерно через полчаса после крушения пассажирского самолета Дубинский, как следует из записей, узнает от сослуживцев, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем ему требуется почти два часа, чтобы выяснить, что в это время был сбит пассажирский Boieng. Когда Дубинский потребовал разъяснений, его сослуживцы ответили, что Boieng был сбит украинским военным самолетом, после чего сепаратисты якобы сбили из «Бука» истребитель, передает NOS.