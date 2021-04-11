СМИ опубликовали разговоры подозреваемого по делу MH17 в день трагедии
Журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) прослушали аудиокассеты с записями около тысячи телефонных разговоров, которые, как утверждается, вел подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boieng бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский до, во время и после авиакатастрофы. По данным NOS, записи были сделаны спецслужбами Украины, их подлинность подтвердила Совместная следственная группа (JIT), расследующая крушение, передает РБК.