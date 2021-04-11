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СМИ опубликовали разговоры подозреваемого по делу MH17 в день трагедии

Место крушения. ФОТО: © MAXIM ZMEYEV / Reuters/REUTERS

Журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) прослушали аудиокассеты с записями около тысячи телефонных разговоров, которые, как утверждается, вел подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boieng бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский до, во время и после авиакатастрофы. По данным NOS, записи были сделаны спецслужбами Украины, их подлинность подтвердила Совместная следственная группа (JIT), расследующая крушение, передает РБК.

Дубинский в течение нескольких часов после крушения не был в курсе авиакатастрофы, сообщили в NOS.

В разговоре 17 июля, в день катастрофы, Дубинский много говорит о ракете «Бук», которая, по данным JIT, в конечном итоге сбивает MH17, указывает NOS. Примерно через полчаса после крушения пассажирского самолета Дубинский, как следует из записей, узнает от сослуживцев, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем ему требуется почти два часа, чтобы выяснить, что в это время был сбит пассажирский Boieng. Когда Дубинский потребовал разъяснений, его сослуживцы ответили, что Boieng был сбит украинским военным самолетом, после чего сепаратисты якобы сбили из «Бука» истребитель, передает NOS.

Тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, сообщает NOS со ссылкой на прокуратуру.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, в том числе 196 голландцев, все погибли.

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