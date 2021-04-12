Позиции Контавейт и Канепи в рейтинге WTA не изменились
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - сохранили свои позиции в рейтинге WTA, пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной в понедельник, 12 апреля, Контавейт осталась на 26-й строчке, а Кайа Канепи продолжает занимать 64-е место.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, на второй строчке идет японка Наоми Осака, а на третьем месте продолжает находиться румынка Симона Халеп.
Существенного прогресса добилась россиянка Вероника Кудерметова: в воскресенье она выиграла турнир WTA-500 в Чарльстоне, что позволило ей подняться в рейтинге с 38-го на 29-е место, и теперь 23-летняя уроженка Казани является первой ракеткой России.