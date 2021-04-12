В Эстонии скончалась 32-летняя женщина с коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 143 человек, 111 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 32, в Тартумаа — 17, в Пярнумаа — 14, в Ляэне-Вирумаа — 12, в Ярва- и Рапламаа — по восемь, в Ляэне- и Пыльвамаа — по семь, в Вильянди-, Выру- и Йыгевамаа — по три, в Валгамаа — по два, на Сааремаа и Хийумаа — по одному новому случаю. В случае восьми положительных результатов анализов в Регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 769,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15,4% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждаются 595 пациентов, скончались девять человек

По состоянию на утро 12 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждается 595 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 70 пациентам, из которых 51 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. Из госпитализированных 460 человек в возрасте 60 лет и старше (77%).

Было открыто 38 новых истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 18 человек, шестерых перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

В стационарном лечении нуждаются 6,6% больных от общего количества. Средний возраст находящегося на стационарном лечении пациента — 68 лет.

За сутки скончалось девять человек с коронавирусом: 32-летняя женщина, 50-летний мужчина, 67-летний мужчина, 72-летний мужчина, 78-летний мужчина, 83-летний мужчина, 92-летняя женщина, 93-летняя женщина и 97-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1037 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6245 случаев заболевания COVID-19 у 6009 человек.

По состоянию на 12 апреля выздоровело 95 246 человек. Из них истории болезни 64 438 человек (67,7%) завершены, у 30 808 человек (32,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 198 522 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 114 443 положительных первичных результата (9,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 259 346 человек, две дозы вакцины получили 74 819 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 259 346 человек, из которых обе дозы получили 74 819 человек. За сутки было введено 330 доз. В общей сложности ввели 334 165 доз вакцины.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.