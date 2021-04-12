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  • В марте пассажиропоток Таллиннского аэропорта снизился почти на 70%

В марте пассажиропоток Таллиннского аэропорта снизился почти на 70%

Чемоданы в Таллиннском аэропорту. Иллюстративное фото. ФОТО: Remo Tõnismäe

В марте Таллиннский аэропорт обслужил 33 290 человек, что составило 32,2% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года, пишет Rus.ERR.

Наиболее востребованными в марте были линии Таллинн - Хельсинки и Таллинн - Франкфурт, выясняется из статистики госпредприятия.

Уже в апреле аэропорт должен будет зафиксировать существенный рост пассажиропотока. Это обусловлено тем, что в апреле прошлого года предприятие обслужило всего лишь около 3000 пассажиров.

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