В марте пассажиропоток Таллиннского аэропорта снизился почти на 70%

Наиболее востребованными в марте были линии Таллинн - Хельсинки и Таллинн - Франкфурт, выясняется из статистики госпредприятия.

Уже в апреле аэропорт должен будет зафиксировать существенный рост пассажиропотока. Это обусловлено тем, что в апреле прошлого года предприятие обслужило всего лишь около 3000 пассажиров.