В марте пассажиропоток Таллиннского аэропорта снизился почти на 70%
В марте Таллиннский аэропорт обслужил 33 290 человек, что составило 32,2% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года, пишет Rus.ERR.
В марте Таллиннский аэропорт обслужил 33 290 человек, что составило 32,2% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года, пишет Rus.ERR.
Наиболее востребованными в марте были линии Таллинн - Хельсинки и Таллинн - Франкфурт, выясняется из статистики госпредприятия.
Уже в апреле аэропорт должен будет зафиксировать существенный рост пассажиропотока. Это обусловлено тем, что в апреле прошлого года предприятие обслужило всего лишь около 3000 пассажиров.