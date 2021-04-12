Прямая трансляция ⟩ Ежегодник КаПо: протестами против ограничений не управляет "рука Кремля"

В пресс-конференции принимали участие гендиректор КаПо Арнольд Синисалу и руководитель бюро Харрис Пуусепп.

Генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу в свежем ежегоднике ведомства отмечает, что коронапандемия не снизила ни деятельность Кремля по оказанию влияния, ни его разведдействия против Эстонии, в то же время активность спецслужб коммунистической КНР против Эстонии усилилась и уже не является теоретической.

По словам Синисалу, аббревиатура Covid-19 еще долгое время будет обозначать 2020 и 2021 годы, хотя с точки зрения КаПо пандемия вируса существенно не изменила суть национальной безопасности.

«Кремль пытался использовать тревожные времена, чтобы предпринять пропагандистские шаги для улучшения своего имиджа и, с другой стороны, для разрушения единства Европейского Союза и западных стран. Запад твердо верен своим ценностям, а эффективность примененных международных санкций мы сможем правильно оценить только в будущем, с определенной временной дистанции», - сказал Синисалу.

Как отметил Синисалу, примененные в связи с нападками на суверенитет и территориальную целостность Украины, вопиющими нарушениями прав человека против конкретных лиц и использованием химического оружия международные санкции в определенной мере влияют на более полное соблюдение Кремлем норм международного права, однако это, очевидно, не меняет целей и линии поведения москвичей.

«Пандемия не уменьшила действий Кремля по оказанию влияния или его разведывательную деятельность против Эстонии. Закрытые границы и ограничения публичных собраний вывели местных лидеров кремлевской политики раскола в веб-каналы. В то же время не решена постоянная проблема Кремля - молодые таланты не интересует тамошняя политика. Есть причины описывать в ежегодниках связанное со сменой поколений. Прослушивание телефонных разговоров Российской Федерацией в отношении Эстонии - непрерывная и постоянная угроза. В обусловленном вирусом кризисе физическое передвижение и деятельность иностранных шпионов были существенно ограничены, но тем больше усилий было направлено в киберпространство.

В ежегоднике этого года наряду с обычной разведдеятельностью Кремля мы должны подробнее, чем когда-либо, обсудить деятельность спецслужб коммунистической Китайской Народной Республики против Эстонской Республики. Вот уже некоторое время действия контрразведки Пекина вызывают озабоченность. Опасность больше не является теоретической, но была подтверждена первым решением суда. Разведка Красного Пекина завербовала гражданина Эстонии», - сказал он.