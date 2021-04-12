КаПо задержала в Эстонии четырех связанных с исламским терроризмом человек

Двое из них - гражданин Грузии и гражданин Российской Федерации - незаконно въехали в Эстонию, а двое других - гражданин Узбекистана и гражданин страны-члена ЕС - воспользовались возможностями легальной миграции, пишет Полиция безопасности в опубликованном ежегоднике.

Ограничения на полеты из-за распространения вируса вынудили больше передвигаться по суше и на паромах в Финском заливе. В прошлом году полиция безопасности следила за проездом по Эстонии более 40 человек, вероятно, связанных с исламизмом и террористическими организациями.

Вид на жительство гражданина Украины, который проживал в Эстонии с 2009 года, был аннулирован, поскольку его радикализация, начавшаяся в середине 2017 года, достигла стадии, когда человек стал представлять угрозу для безопасности и общественного порядка Эстонии.

Угроза терроризма в Эстонии низкая

По словам КаПо, уровень угрозы терроризма в Эстонии низкий, но его проявления не исключены. Эстония является частью механизма обеспечения безопасности Европейского союза и борьбы с терроризмом. В то же время Эстония не осталась в стороне от последствий международного терроризма. В зоне сирийского конфликта по-прежнему есть люди эстонского происхождения.

Тысячи людей в Европе и третьих странах участвовали в активных боевых действиях в Сирии и Ираке или поддерживали своими действиями цели террористов. Вернувшись на родину, они избежали уголовного обвинения или отбыли наказание. Они могут не представлять непосредственной угрозы национальной безопасности и общественному порядку, но они могут оставаться активными сторонниками и распространителями террористической или экстремистской идеологии, или ими можно манипулировать.

В 2020 году во время конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией произошел инцидент, когда на порог Эстонского Исламского центра, а также посольства Азербайджана и Турции принесли свиную голову. Полиция безопасности может подтвердить, что мотив преступника не был связан с вышеупомянутым конфликтом. Молодой человек эстонского происхождения хотел провокационным образом привлечь внимание к насилию исламизма.

Около двадцати лиц, связанных с Эстонией, находятся или находились в зоне сирийско-иракского конфликта

Около двадцати человек, связанных с Эстонией, были или все еще находятся в зоне сирийско-иракского конфликта. Их возвращение в Эстонию в ближайшее время маловероятно. В нашей стране еще есть несколько людей, которые заинтересованы в том, чтобы попасть в зону конфликта. КаПо намерена предотвратить поездки в зоны конфликтов.

Если сделать это не удастся, Полиция безопасности будет вынуждена возбудить уголовное дело - с 14 января 2019 года поездки в террористических целях являются уголовным преступлением в соответствии с Уголовным кодексом и наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. В зоны конфликтов едут не только те, кто воодушевлен исламизмом и радикально настроен, а также готов сражаться, но и более тысячи женщин покинули Европу (в том числе Эстонию) и отправились в зону сирийско-иракского конфликта, чтобы жить там с мужем или выйти замуж.