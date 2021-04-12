Пн, 12.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Взят под стражу еще один гражданин Эстонии, работавший на китайскую разведку

Взят под стражу еще один гражданин Эстонии, работавший на китайскую разведку

Взят под стражу еще один гражданин Эстонии, работавший на китайскую разведку. ФОТО: Greg Baker / AFP / Scanpix

В связи со случаем океанолога Тармо Кыутса Полиция безопасности (КаПо) задержала еще одного гражданина Эстонии, работавшего на китайскую разведку.

Этот человек находится под стражей и обвиняется по тем же статьям, что и Тармо Кыутс, то есть сговор против Эстонской Республики и разведывательная деятельность, направленная против нашего государства, пишет Postimees.

КаПо пишет в своем новом ежегоднике, что прокуратура направила в суд обвинительное заключение гражданину Эстонии, обвиняемому в действиях в пользу китайской разведки. 

Случай Тармо Кыутса — это первое уголовное дело, находящееся в производстве КаПо, в котором обвиняемый действовал в интересах китайской разведки. Через посредника сотрудник Таллиннского технического университета Тармо Кыутс наладил отношения с Главным разведывательным управлением Генштаба Народно-освободительной армии Китая.

И хотя сначала китайские разведчики выдавали себя за сотрудников одного из аналитических центов Китая, их связь с разведкой довольно быстро вскрылась. Кыутс встречался с представителями китайской разведки в различных азиатских странах.

До выдачи гостайны Эстонии не дошло

Профессиональная деятельность ученого была связана со сферой обороны, поэтому ему также был предоставлен доступ к государственной тайне. Кыутс был готов говорить с китайской разведкой о своей научной деятельности, но раскрыть ей государственную тайну ему все-таки не удалось. В качестве платы за представляющую интерес информацию он получал деньги, также ему компенсировали расходы за зарубежные поездки в Азию, проживание в дорогих отелях и банкеты в ресторанах. 

Конечно, долгосрочной целью китайской разведки было получение доступа к секретной информации, но Полиции безопасности удалось предотвратить утечку государственной тайны, своевременно начав производство. В ходе согласительного производства Харьюский уездный суд приговорил Кыутса к трем годам лишения свободы.  

КаПо отмечает, что случай Тармо Кыутса подтверждает сказанное в предыдущих ежегодниках: спецслужбы враждебных стран могут атаковать представителей самых разных сфер, а не только государственных чиновников. Информация, к которой стремятся получить доступ спецслужбы, не обязательно является государственной тайной. 

«Этот случай должен пробудить бдительность среди всех ученых, которые привлечены к чрезмерно оплачиваемому «научному сотрудничеству» с различными аналитическими центрами в Китае и в других странах. Хорошо оплачиваемые консультационные услуги для учреждений неизвестного происхождения за пределами Европейского союза и НАТО также являются признаком опасности. Мы призываем всех эстонцев уведомлять КаПо об описанных подозрительных предложениях о работе», - сказано в ежегоднике. 

Пандемия коронавируса существенно повлияла на китайскую разведку

По данным КаПо, в Китае пандемия коронавируса могла повлиять на разведывательную деятельность больше, чем в России. 

Ограничения на передвижение и строгие правила поведения для государственных служащих как дома, так и в миссиях по всему миру серьезно затрудняли деятельность китайских разведчиков. В то же время сообщения о задержании агентов китайской разведки, например, в Польше и Германии, а также многочисленные случаи в США подтверждают, что в ближайшем будущем не ожидается ослабления разведывательной деятельности Пекина. Исходящая от китайской разведки угроза также является повседневной реальностью для Эстонской Республики — члена ЕС и НАТО. Полиция безопасности видит, что эта угроза только увеличивается. 

Разведывательная деятельность — это стремление Китая стать мировым лидером, в том числе лидером в области экономики и технологий. В качестве примера высоких амбиций Китай поставил перед собой цель добиться независимости от западных технологий к 2025 году в рамках текущего пятилетнего плана. Шаг за шагом Пекин стремится утвердить Европу в политических, экономических и технологических закупках. 

Это обстоятельств нужно учитывать и в Эстонии: как при сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, так и при привлечении китайских капиталовложений. 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях! Ищите Rus.Postimees в Telegram и TikTok

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back