Взят под стражу еще один гражданин Эстонии, работавший на китайскую разведку

Этот человек находится под стражей и обвиняется по тем же статьям, что и Тармо Кыутс, то есть сговор против Эстонской Республики и разведывательная деятельность, направленная против нашего государства, пишет Postimees.

КаПо пишет в своем новом ежегоднике, что прокуратура направила в суд обвинительное заключение гражданину Эстонии, обвиняемому в действиях в пользу китайской разведки.

Случай Тармо Кыутса — это первое уголовное дело, находящееся в производстве КаПо, в котором обвиняемый действовал в интересах китайской разведки. Через посредника сотрудник Таллиннского технического университета Тармо Кыутс наладил отношения с Главным разведывательным управлением Генштаба Народно-освободительной армии Китая.

И хотя сначала китайские разведчики выдавали себя за сотрудников одного из аналитических центов Китая, их связь с разведкой довольно быстро вскрылась. Кыутс встречался с представителями китайской разведки в различных азиатских странах.

До выдачи гостайны Эстонии не дошло

Профессиональная деятельность ученого была связана со сферой обороны, поэтому ему также был предоставлен доступ к государственной тайне. Кыутс был готов говорить с китайской разведкой о своей научной деятельности, но раскрыть ей государственную тайну ему все-таки не удалось. В качестве платы за представляющую интерес информацию он получал деньги, также ему компенсировали расходы за зарубежные поездки в Азию, проживание в дорогих отелях и банкеты в ресторанах.

Конечно, долгосрочной целью китайской разведки было получение доступа к секретной информации, но Полиции безопасности удалось предотвратить утечку государственной тайны, своевременно начав производство. В ходе согласительного производства Харьюский уездный суд приговорил Кыутса к трем годам лишения свободы.

КаПо отмечает, что случай Тармо Кыутса подтверждает сказанное в предыдущих ежегодниках: спецслужбы враждебных стран могут атаковать представителей самых разных сфер, а не только государственных чиновников. Информация, к которой стремятся получить доступ спецслужбы, не обязательно является государственной тайной.

«Этот случай должен пробудить бдительность среди всех ученых, которые привлечены к чрезмерно оплачиваемому «научному сотрудничеству» с различными аналитическими центрами в Китае и в других странах. Хорошо оплачиваемые консультационные услуги для учреждений неизвестного происхождения за пределами Европейского союза и НАТО также являются признаком опасности. Мы призываем всех эстонцев уведомлять КаПо об описанных подозрительных предложениях о работе», - сказано в ежегоднике.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на китайскую разведку

По данным КаПо, в Китае пандемия коронавируса могла повлиять на разведывательную деятельность больше, чем в России.

Ограничения на передвижение и строгие правила поведения для государственных служащих как дома, так и в миссиях по всему миру серьезно затрудняли деятельность китайских разведчиков. В то же время сообщения о задержании агентов китайской разведки, например, в Польше и Германии, а также многочисленные случаи в США подтверждают, что в ближайшем будущем не ожидается ослабления разведывательной деятельности Пекина. Исходящая от китайской разведки угроза также является повседневной реальностью для Эстонской Республики — члена ЕС и НАТО. Полиция безопасности видит, что эта угроза только увеличивается.

Разведывательная деятельность — это стремление Китая стать мировым лидером, в том числе лидером в области экономики и технологий. В качестве примера высоких амбиций Китай поставил перед собой цель добиться независимости от западных технологий к 2025 году в рамках текущего пятилетнего плана. Шаг за шагом Пекин стремится утвердить Европу в политических, экономических и технологических закупках.

Это обстоятельств нужно учитывать и в Эстонии: как при сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, так и при привлечении китайских капиталовложений.