У Алисы нет хронических заболеваний и коронавирус она перенесла легко, поэтому никто не ожидал, что почти через месяц она окажется в тяжелом состоянии в больнице.

У Алисы нет хронических заболеваний и коронавирус она перенесла легко, поэтому никто не ожидал, что почти через месяц она окажется в тяжелом состоянии в больнице. FOTO: Вера Земскова-Русманова

Коронавирус, как правило, протекает у детей в легкой форме, у большинства даже не возникает симптомов. Но в редких случаях у детей развивается опасное для жизни заболевание - мультисистемный воспалительный синдром. Этот диагноз был поставлен и проживающей в Таллинне девятилетней Алисе.

Для подписчиков

Семья переболела коронавирусом еще в феврале. У Алисы нет хронических заболеваний, коронавирус она перенесла легко. Как вдруг...

«Каждый час добавлялись новые симптомы. Если сначала у нее просто была высокая температура, слегка болел живот и анализы показывали высокий СРБ (С-реактивный белок - прим.ред.), потом ей стало трудно дышать, тяжело есть и пить, - перечисляет мать. - Она хотела есть, но не могла, поскольку ее тошнило».