В конце недели в Эстонию прибудет вакцина от Johnson & Johnson
К концу этой недели в Эстонию прибудет первая партия вакцины Janssen от Johnson & Johnson. Это подтвердило ERR Министерство социальных дел.
К концу этой недели в Эстонию прибудет первая партия вакцины Janssen от Johnson & Johnson. Это подтвердило ERR Министерство социальных дел.
На этой неделе в Эстонию прибудет почти 44 000 доз вакцины от различных производителей, в том числе впервые вакцина Janssen, хотя ее количество значительно меньше - всего 2400 доз, если сравнивать с поставками вакцин от других производителей.
Также в Эстонию поступит 26 910 доз вакцины от Pfizer/BioNTech, 9600 доз вакцины Moderna и 4800 доз AstraZeneca.