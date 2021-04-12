В странах Балтии продолжает снижаться суточный прирост заболеваемости COVID-19

В Литве за минувшие сутки скончались девять человек с коронавирусом, сообщил в понедельник департамент статистики. С начала пандемии от коронавируса в стране скончались 3697 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7495 смертей.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 444,7 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 226 783 случая COVID-19. Накануне было выявлено 839 новых заражений. От вируса COVID-19 привиты первой дозой более 4,3 тыс. уставных должностных лиц или 29% всех служащих в системе МВД Литвы, сообщило Министерство внутренних дел в понедельник.

С понедельника на границе Литвы с Белоруссией откроются три контрольно-пропускных пункта (КПП), сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Они были закрыты в марте прошлого года в связи с пандемией. Решение о возобновлении их работы на минувшей неделе приняло правительство Литвы. Возобновляется работа находящегося в Вильнюсском районе КПП Шумскас-Лоша, КПП Тверячюс-Видзы в Игналинском районе, Папялькис-Лынтупы в Швенченском районе.

В Латвии за прошедшие сутки скончались четыре человека С COVID-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. За время пандемии в стране умерли 1990 инфицированных коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 107 818 человек. Накануне было зафиксировано 368 новых заражений. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 346,5 случая на 100 000 населения.

Более 70% всех случаев заболевания COVID-19 в Латвии вызваны британским штаммом вируса, сказал на Латвийском радио главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

Он отметил, что более заразный британский штамм быстро распространился в стране и часто поражает людей в возрасте от 20 до 39 лет.

По словам инфекциониста, если ослаблять ограничения в ближайшие два месяца, это может осложнить ситуацию. Только после того, как в Латвии будет вакцинировано по крайней мере 40-50% населения, можно будет считать, что страна избежала третьей волны коронавируса.

В Эстонии за минувшие сутки умерли девять пациентов с коронавирусом, общее число смертей среди заболевших достигло 1037 человек, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 114 443 случая заражения Covid-19. Накануне было зарегистрировано 438 новых заражений. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 259 346 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 74 819 человек.

Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля, достигнув пика в середине марта - 10 604 новых случая за неделю, после чего начало снижаться. С 5 по 11 апреля было выявлено 4776 новых случаев заражения, тенденция замедления темпов распространения коронавируса сохраняется четыре недели подряд.

11 марта правительство ввело новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Локдаун в Эстонии будет действовать как минимум до 25 апреля.