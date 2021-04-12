Картина дня: ежегодник КаПо, небезопасный отдых в Турции и скандальному тренеру предъявлено подозрение
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 апреля.
В поисках главного организатора акций протеста на Тоомпеа, журналисты Postimees, по совету распространителя теорий заговора Вилльяма Коваля, добрались до исключенного из Центристской партии Танеля Габченко — 32-летнего мужчины с основным образованием, который, по его утверждению, знает, как на самом деле устроен мир. Читать далее...
КаПо представил сегодня свой ежегодник, охватывающий события за 2020 и 2021 годы. Postimees транслировал пресс-конференцию. Читать далее...
Коронавирус, как правило, протекает у детей в легкой форме, у большинства даже не возникает симптомов. Но в редких случаях у детей развивается опасное для жизни заболевание - мультисистемный воспалительный синдром. Этот диагноз был поставлен и проживающей в Таллинне девятилетней Алисе. Читать далее...
Бывшему тренеру футбольного клуба Nõmme Kalju Жетулио Аурелио Фредо официально предъявлено подозрение в сексуальных домогательствах к футболисткам. Читать далее...
«Вечером вижу в новостях, как на площади Вабадузе обнимаются друг с другом люди без масок и знаю, что по крайней мере часть из них увижу через две недели в своем отделении на искусственной вентиляции легких. Я больше не злюсь, и даже не огорчаюсь», - написала работница ковидного отделения в социальной сети.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2663 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 269, то есть 10,1% от общего количества. Читать далее...
О жизни и полете первого космонавта опубликовано множество сочинений и книг на многих языках. К канонической трактовке с годами добавилась масса роскошных подробностей, появившихся в первую очередь благодаря секретности, окружавшей личность космонавта и сам полет. Читать далее...
Весенний сезон покорения Джомолунгмы, самой высокой вершины горы в мире, приносит из Непала в Эстонию захватывающие сообщения. Следуя примеру трех эстонских альпинистов-мужчин, которые достигли пика в предыдущие годы, две сильные женщины теперь поставили перед собой ту же цель. Читать далее...
Четыре наши героини — успешные молодые женщины из Эстонии, показывающие пример того, как пробиться в (пока еще в большой степени мужском) мире науки и бизнеса. Они сходятся в одном: если женщина видит себя в предпринимательстве, то нужно научиться рисковать, не бояться просить помощи и обязательно рассказывать о своих подвигах. Читать далее...
Департамент полиции и погранохраны (PPA) исключил члена Эстонской консервативной народной партии Яака Мадисона из рядов помощников полицейских, так как тот якобы повел себя неподобающим образом. Теперь политик намерен судиться с полицией. Читать далее...
В прошлом году Полиция безопасности выявила четырех лиц, причастных к исламскому терроризму в Эстонии, которые были депортированы и которым был запрещен въезд в страну. Читать далее...
На этой неделе эстонские туроператоры открывают прямые авиарейсы на курорты Турции, где с начала апреля наблюдается небывалый рост заболеваемости коронавирусом. Как снизить риски ввоза в Эстонию новой порции COVID-19? Предусмотрены ли дополнительные пособия кризисной помощи для эстонских предпринимателей? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.
К концу этой недели в Эстонию прибудет первая партия вакцины Janssen от Johnson & Johnson. Это подтвердило ERR Министерство социальных дел. Читать далее...
По состоянию на утро понедельника на больничном лечении находились 595 пациентов с диагнозом Covid-19, из которых 70 - в отделениях интенсивной терапии и 51 - на искусственной вентиляции легких. Читать далее...