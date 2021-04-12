Картина дня: ежегодник КаПо, небезопасный отдых в Турции и скандальному тренеру предъявлено подозрение

Предводитель протестующих на Тоомпеа: для создания нового государства мы завербуем отставного военного

В поисках главного организатора акций протеста на Тоомпеа, журналисты Postimees, по совету распространителя теорий заговора Вилльяма Коваля, добрались до исключенного из Центристской партии Танеля Габченко — 32-летнего мужчины с основным образованием, который, по его утверждению, знает, как на самом деле устроен мир. Читать далее...

Ежегодник КаПо: протестами против ограничений не управляет "рука Кремля"

КаПо представил сегодня свой ежегодник, охватывающий события за 2020 и 2021 годы. Postimees транслировал пресс-конференцию. Читать далее...

Жительница Таллинна: дочь легко перенесла коронавирус, но потом нас ждал настоящий кошмар

Коронавирус, как правило, протекает у детей в легкой форме, у большинства даже не возникает симптомов. Но в редких случаях у детей развивается опасное для жизни заболевание - мультисистемный воспалительный синдром. Этот диагноз был поставлен и проживающей в Таллинне девятилетней Алисе. Читать далее...

Дававшему почти восемь часов показания бывшему тренеру Nõmme Kalju предъявлено подозрение в совершении преступления

Бывшему тренеру футбольного клуба Nõmme Kalju Жетулио Аурелио Фредо официально предъявлено подозрение в сексуальных домогательствах к футболисткам. Читать далее...

Исповедь с передовой: знаю, что часть протестующих с Тоомпеа через две недели увижу под аппаратом ИВЛ

«Вечером вижу в новостях, как на площади Вабадузе обнимаются друг с другом люди без масок и знаю, что по крайней мере часть из них увижу через две недели в своем отделении на искусственной вентиляции легких. Я больше не злюсь, и даже не огорчаюсь», - написала работница ковидного отделения в социальной сети.

В Эстонии скончалась 32-летняя женщина с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2663 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 269, то есть 10,1% от общего количества. Читать далее...

Полету Гагарина – 60: легенда, родившаяся под покровом тайны

О жизни и полете первого космонавта опубликовано множество сочинений и книг на многих языках. К канонической трактовке с годами добавилась масса роскошных подробностей, появившихся в первую очередь благодаря секретности, окружавшей личность космонавта и сам полет. Читать далее...

Эстонские женщины-альпинисты нацелились на Эверест

Весенний сезон покорения Джомолунгмы, самой высокой вершины горы в мире, приносит из Непала в Эстонию захватывающие сообщения. Следуя примеру трех эстонских альпинистов-мужчин, которые достигли пика в предыдущие годы, две сильные женщины теперь поставили перед собой ту же цель. Читать далее...

Вера, надежда и риск: что могут женщины?