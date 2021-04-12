Киев: РФ разместила на границе с Украиной и в Крыму свыше 80 000 военных
Россия разместила на границе с Украиной более 40 тысяч военных и еще столько же - в Крыму. Об этом сообщила представитель украинского президента Юлия Мендель в интервью информагентству Reuters в понедельник, 12 апреля. Она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский направил запрос на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но до сих пор не получил ответа. "Мы очень надеемся, что это не означает отказ от диалога", - продолжила Мендель, пишет Deutsche Welle.