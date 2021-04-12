Киев: РФ разместила на границе с Украиной и в Крыму свыше 80 000 военных

В интервью "Интерфакс-Украина" она пояснила, что запрос был направлен 26 марта, сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате обстрела в районе поселка Шумы Донецкой области. Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что "за последние дни" не было "никаких запросов" на переговоры Зеленского с Путиным.

МИД Украины призывает РФ отвести войска

МИД Украины обвинил Россию в невыполнении Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, который Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла в 2011 году. В соответствии с предусмотренной этим документом процедурой, Москве был направлен запрос о "предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней", но российская сторона "отказалась предоставлять субстантивную информацию (...), заявив, что не ведет такой деятельности", говорится в заявлении МИД.

Ведомство утверждает, что Москва также проигнорировала "дальнейшие попытки" привлечь ее к консультациям, "направленным на снижение напряжения", и "бойкотировала" встречу с участием других стран - членов ОБСЕ, созванную Украиной 10 апреля. МИД в Киеве призвал РФ отвести войска от границы с Украиной, "прекратить воинственную риторику", распространение дезинформации и начать добросовестно выполнять минские соглашения и обязательства по Венскому документу ОБСЕ.

РФ стягивает силы к украинской границе

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".