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На Октябрьской набережной в Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». По данным МЧС, пламенем охвачено до 4 тысяч квадратных метров, огонь и дым видны издалека. На данный момент известно об одном пропавшем без вести пожарном, еще несколько пожарных госпитализированы с ожогами.

На Октябрьской набережной в Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». По данным МЧС, пламенем охвачено до 4 тысяч квадратных метров, огонь и дым видны издалека. На данный момент известно об одном погибшем пожарном, еще двое спасателей госпитализированы с ожогами.

«В кирпичном, шестиэтажном, нежилом, размерами 35х150 метров здании происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий», - говорится в сообщении МЧС.

Пожару присвоен 5-й - самый высокий ранг.

Из здания эвакуированы 40 человек, сообщает «Фонтанка».

Второе здание загорелось на территории "Невской мануфактуры". pic.twitter.com/MdtGLkA5UL — 78 | НОВОСТИ (@good78news) April 12, 2021

«Невская мануфактура» - фабрика по производству шерстяных изделий. Она была основана в 1841 году, фабричные корпуса считаются объектом исторического наследия.

В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры». Площадь пожара — 1,5 тысячи квадратных метров, ему присвоен последний ранг сложности. Дым от пожара виден в разных районах города.https://t.co/hPBfT3TVbR — «Бумага» (@paperpaper_ru) April 12, 2021