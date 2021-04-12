В понедельник около 12:30 возник пожар на четвертом этаже здания на Октябрьской набережной, 50. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах шестиэтажного здания, передает NEWSru.com.

К ликвидации пожара привлекли 350 человек и 70 единиц техники. Его тушат по максимальному номеру сложности. Задействован вертолет МЧС Ка-32 МЧС. Работу спасателей осложняют сильный ветер и ветхость постройки, передает "Интерфакс".

В МЧС РФ сообщили журналистам, что один пожарный погиб во время эвакуации людей из здания. Ранее погибший числился пропавшим без вести. Два человека пострадали и были госпитализированы. Информированный источник уточнил агентству, что пострадали двое пожарных.

Площадь обрушения кровли в здании, где тушат пожар по максимальному уровню сложности, уже увеличилась в несколько раз. Произошло обрушение кровли на площади 10 тыс. кв. метров, говорится в сообщении.

Первоначально сообщалось об обрушениях на площади 1,5 тыс. кв. м, затем она составляла около 4 тыс. кв. метров. По данным МЧС, здание охвачено огнем, горят четыре этажа по всей площади, на заводе обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия. Из здания эвакуировали 40 человек.

Тушение осложняет сильный ветер. Лаборатория Главного управления МЧС проводит замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе (ПДК). Роспотребнадзор посоветовал гражданам закрыть окна и не гулять у "Невской мануфактуры".

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании "Невской мануфактуры". Планируется дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу находится бизнес-центр "Невская Мануфактура" (ОАО "Невская мануфактура", ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в дальнейшем комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). Комплекс зданий построен в XIX веке. В 2001 году он был включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Второе здание загорелось на территории "Невской мануфактуры". pic.twitter.com/MdtGLkA5UL — 78 | НОВОСТИ (@good78news) April 12, 2021

«Невская мануфактура» - фабрика по производству шерстяных изделий. Она была основана в 1841 году, фабричные корпуса считаются объектом исторического наследия.