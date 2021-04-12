Заболеть ковидом повторно? Чем опасен бразильский вариант коронавируса
Предсказание вирусологов, сделанное ими еще в начале этого года, начало сбываться: в мире с молниеносной скоростью распространяется новый вариант коронавируса P.1.
Предсказание вирусологов, сделанное ими еще в начале этого года, начало сбываться: в мире с молниеносной скоростью распространяется новый вариант коронавируса P.1.
Впервые он был обнаружен в Бразилии: если в начале января число жертв ковида в этой стране не превышало тысячи человек в сутки, то с конца марта цифры резко возросли. К настоящему времени от ковида там ежедневно умирают более трех тысяч человек, а 90 процентов инфицирований приходится на вариант P.1, пишет DW.
Установить точное число ежедневных заражений коронавирусом в Бразилии не удается. Но ясно одно: в стране с населением более 200 миллионов жителей пандемия полностью вышла из-под контроля. С ее начала (по состоянию на 8 апреля) коронавирусом заразились не менее 13 миллионов человек. Но врачи исходят из того, что число неучтенных случаев заболеваний в разы выше. Многие из заболевших и выздоровевших, по всей видимости, так и не попали в статистику.
Вариант P.1 распространен не только в Бразилии. Он встречается также в Мексике, Колумбии, Бельгии, Швеции и в ряде других стран.
Новый вариант P.1 был впервые выявлен в бразильском городе Манаус 10 января. Он имеет 17 мутаций, три из которых находятся в спайковом белке, который облегчает вирусу проникновение в клетки человеческого организма. Одной из ключевых является мутация E484K, и она же - самая опасная: ученые предполагают, что именно эта мутация помогает вирусу ускользать от иммунного ответа, так что даже те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, могут заразиться повторно.
Манаус сильно пострадал от коронавируса еще в первую волну пандемии: к октябрю 2020 года ковидом переболели примерно три четверти жителей двухмиллионного города. Поэтому в тот момент, когда впервые был обнаружен вариант P.1, медики надеялись, что приобретенный коллективный иммунитет замедлит распространение вируса. Но их надежды не оправдались: на Манаус обрушилась новая волна заражений.
Опыт других стран, где встречается мутация коронавируса P.1, позволяет предположить, что болезнь у зараженных ею людей протекает не тяжелее, чем в случае инфицирования первоначальным вариантом SARS-CoV-2. Впрочем, официально подтвержденных данных этому пока нет. Понятно лишь одно - бразильский вирус отличается чрезвычайной заразностью.
В Бразилии этот факт привел к критической перегрузке системы здравоохранения, последствием которой стала высокая смертность. Отделения интенсивной терапии переполнены, запасы кислорода ограничены. В таких условиях невозможно получить достоверные данные о числе новых заражений, и это не позволяет сделать статистически обоснованный вывод об опасности варианта P.1.
Реальная эффективность вакцин против варианта P.1 пока что не исследована. На данный момент результаты лабораторных исследований препаратов AstraZeneca и BioNTech/Pfizer показали: антитела, созданные с помощью этих вакцин, способны нейтрализовать бразильский вариант коронавируса. Однако предварительное исследование указывает на то, что они менее эффективны против P.1, чем в случае с другими вариантами коронавируса.
Известно также, что вакцина AstraZeneca менее действенна и против южноафриканского варианта коронавируса, который, подобно бразильскому, имеет мутации, расположенные в спайковом белке. Тем не менее вакцинация препаратом AstraZeneca все же имеет смысл, поскольку в этом случае даже при заражении одним из новых вариантов коронавируса симптомы заболевания, с большой вероятностью, будут более мягкими. Кроме того, люди, прошедшие вакцинацию, крайне редко нуждаются в интенсивном медицинском лечении, что снижает число летальных исходов.