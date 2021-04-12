EKRE в первом квартале пожертвовали 18 000 евро
В первом квартале текущего года Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) пожертвования сделали 242 человека на общую сумму 18 021 евро.
В первом квартале текущего года Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) пожертвования сделали 242 человека на общую сумму 18 021 евро.
Яак Валге пожертвовал EKRE 3100 евро, Пауль Пуустусмаа - 1000 евро, Энн Салумяэ - 1000 евро и Венно Мяндметс также 1000 евро, пишет rus.err.ee.
Из госбюджета партия получила 249 869 евро, что составило наибольшую долю доходов EKRE. Членские взносы уплатили 695 членов на общую сумму 9130 евро. Доход от имущества партии составил 3495 евро.