Урмас Сыырумаа пожертвовал Центристской партии 45 000 евро
В первом квартале текущего года предприниматель и президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа пожертвовал Центристской партии 45 000 евро.
В первом квартале текущего года предприниматель и президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа пожертвовал Центристской партии 45 000 евро.
Предприниматель Аго Вингиссар пожертвовал Центристской партии 10 000 евро, Яан Тоотс - 5000 евро, Трийн Варек - 3200 евро и Яна Тоом - 2650 евро, передает Rus.ERR.
Пожертвования в размере 2500 евро сделали председатель партии Юри Ратас, Ааду Муст, Марек Юргенсон, Михаил Корб, Таави Аас, Танель Кийк, Тармо Тамм, Тынис Мёльдер.
Всего в первом квартале финансовые пожертвования Центристской партии сделали 89 человек на общую сумму 105 200 евро.
Как и другие парламентские партии, основная часть доходов Центристской партии поступила из государственного бюджета - 341 926 евро.