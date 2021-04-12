В Таллинне женщина попала под автомобиль
Сегодня, 12 апреля, в полдень в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал пожилая женщина.
Сегодня, 12 апреля, в полдень в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал пожилая женщина.
В понедельник в 12 часов в Таллинне у дома на Ластекоду, 13 автомобиль Volvo V70 сдавал назад и наехал на пожилую женщину. Дама попала под машину, для ее высвобождения понадобилась помощь спасателей, сообщает полиция.
Пострадавшая была передана скорой помощи, которая доставила ее в больницу.
Сидевший за рулем Volvo мужчина был трезв, у него есть водительские права.
Обстоятельства ДТП выясняются.