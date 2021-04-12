Пн, 12.04.2021
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В Таллинне женщина попала под автомобиль

Полицейский автомобиль. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Сегодня, 12 апреля, в полдень в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал пожилая женщина.

В понедельник в 12 часов в Таллинне у дома на Ластекоду, 13 автомобиль Volvo V70 сдавал назад и наехал на пожилую женщину. Дама попала под машину, для ее высвобождения понадобилась помощь спасателей, сообщает полиция. 

Пострадавшая была передана скорой помощи, которая доставила ее в больницу.

Сидевший за рулем Volvo мужчина был трезв, у него есть водительские права.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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