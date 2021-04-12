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  • Серьезное ДТП в Риге: две машины столкнулись с троллейбусом

Видео ⟩ Серьезное ДТП в Риге: две машины столкнулись с троллейбусом

ФОТО: Elmira Podlužskaja (Jezduni)/Twitter

Из-за столкновения двух автомобилей и троллейбуса движение в Риге на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю было значительно нарушено, сообщает агентство LETA.

В понедельник, 12 апреля, в 12:09 в Государственную полицию Латвии поступил вызов на перекресток улиц Мелнсила и Капселю, где, по предварительной информации, произошло столкновение троллейбуса с двумя автомобилями. Одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в троллейбус. В аварии пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

Как подтвердили в компании Rīgas satiksme, в указанном месте произошло ДТП с участием троллейбуса.

По предварительной информации, водитель троллейбуса опросил пассажиров: все они отказались от неотложной медицинской помощи.

Ранее на месте аварии остановилось движение троллейбусов и автобусов, сейчас движение восстановлено.

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