Видео ⟩ Серьезное ДТП в Риге: две машины столкнулись с троллейбусом
Из-за столкновения двух автомобилей и троллейбуса движение в Риге на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю было значительно нарушено, сообщает агентство LETA.
Из-за столкновения двух автомобилей и троллейбуса движение в Риге на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю было значительно нарушено, сообщает агентство LETA.
🇱🇻 Avārijas rezultātā Melnsila un Kapsēļu ielas krustojumā #Āgenskalns #Rīga #Latvija vieglā automašīna apgāzusies uz jumta.— BreakingLV (@breakinglv) April 12, 2021
📸 Elmira Podlužskaja (Jezduni) pic.twitter.com/j16KQIwp5J
В понедельник, 12 апреля, в 12:09 в Государственную полицию Латвии поступил вызов на перекресток улиц Мелнсила и Капселю, где, по предварительной информации, произошло столкновение троллейбуса с двумя автомобилями. Одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в троллейбус. В аварии пострадал один человек, он отказался от госпитализации.
Как подтвердили в компании Rīgas satiksme, в указанном месте произошло ДТП с участием троллейбуса.
По предварительной информации, водитель троллейбуса опросил пассажиров: все они отказались от неотложной медицинской помощи.
Ранее на месте аварии остановилось движение троллейбусов и автобусов, сейчас движение восстановлено.
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