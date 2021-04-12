Видео ⟩ Серьезное ДТП в Риге: две машины столкнулись с троллейбусом

В понедельник, 12 апреля, в 12:09 в Государственную полицию Латвии поступил вызов на перекресток улиц Мелнсила и Капселю, где, по предварительной информации, произошло столкновение троллейбуса с двумя автомобилями. Одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в троллейбус. В аварии пострадал один человек, он отказался от госпитализации.