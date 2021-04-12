Беспрецедентный случай в Эстонии: велосипедиста признали виновным в нанесении тяжких травм

Водитель велосипеда пытался избежать лежачего полицейского, резко повернул на другую сторону дороги и наехал на пешехода. Женщина получила настолько серьезные травмы, что велосипедисту пришлось предстать перед судом, пишет rus.err.ee .

По словам прокурора Дианы Хелила, велосипедист заявил, что скорость была 20 км/ч, но повреждения указывают обратное: травмы у пешехода были настолько тяжелыми, что во время следствия возникли сомнения в том, что они были нанесены в ходе столкновения с велосипедом.