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  • Беспрецедентный случай в Эстонии: велосипедиста признали виновным в нанесении тяжких травм

Беспрецедентный случай в Эстонии: велосипедиста признали виновным в нанесении тяжких травм

Велосипед. Иллюстративное фото. ФОТО: Momme Hansen/PhanterMedia/Scanpix

Недавно вступило в силу решение суда, согласно которому велосипедист был признан виновным в нанесении серьезных травм пешеходу.

Водитель велосипеда пытался избежать лежачего полицейского, резко повернул на другую сторону дороги и наехал на пешехода. Женщина получила настолько серьезные травмы, что велосипедисту пришлось предстать перед судом, пишет rus.err.ee.

По словам прокурора Дианы Хелила, велосипедист заявил, что скорость была 20 км/ч, но повреждения указывают обратное: травмы у пешехода были настолько тяжелыми, что во время следствия возникли сомнения в том, что они были нанесены в ходе столкновения с велосипедом.

Максимальное наказание за совершение подобного преступления - до года лишения свободы, но суд приговорил гонщика к денежному штрафу.

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