Пн, 12.04.2021
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Стрельба у больницы в Париже: один человек погиб

Место происшествия. ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

На юго-западе Парижа погиб один человек в результате стрельбы, открытой неизвестным перед зданием больницы имени Анри Дюнана. 

Еще один человек - сотрудница службы безопасности больницы - получил ранения и находится в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник, 12 апреля, DW со ссылкой на телеканал BFM.

Преступник сделал около шести выстрелов и скрылся на мотоцикле, передает AFP со ссылкой на очевидцев. На кадрах с места происшествия видно, что район больницы оцеплен. О возможных мотивах стрелявшего и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Больница, принадлежащая французскому отделению Международного Красного Креста, расположена в 16-м округе Парижа. В настоящее время в ней расположен центр вакцинации от COVID-19.

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