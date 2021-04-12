Стрельба у больницы в Париже: один человек погиб

Еще один человек - сотрудница службы безопасности больницы - получил ранения и находится в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник, 12 апреля, DW со ссылкой на телеканал BFM.

Преступник сделал около шести выстрелов и скрылся на мотоцикле, передает AFP со ссылкой на очевидцев. На кадрах с места происшествия видно, что район больницы оцеплен. О возможных мотивах стрелявшего и обстоятельствах произошедшего не сообщается.