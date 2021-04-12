В Пыхья-Таллинне началась подготовка к реконструкции парка Сюста

В 2018 году прошел сбор идей, в ходе которого выяснилось, что местные жители хотят сохранить парк природным. На прошлой неделе также состоялось публичное обсуждения проекта парка Сюста.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд благодарит всех жителей района, которые приняли участие в обсуждении и поделились своими мыслями. “У нас в районе очень активные и деятельные жители, желающие участвовать в формировании общественного пространства. Управа района намерена и в дальнейшем привлекать местных жителей к реализации будущих проектов”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

На представлении проекта местные жители озвучили свои мысли и предложения по изменению проекта. Предлагаемые изменения касались, например, выбора городской мебели, покрытия дорожек, а также сохранения ценных высоких насаждений и наземной растительности. На основании сделанных предложений, город вместе с ландшафтными архитекторами ищет новое решения по парковым скамейкам, также будут добавлены мусорные урны и урны для собачьих экскрементов. При подготовке проекта были проведены достаточные предварительные исследования высоких насаждений.

Парк спроектировало предприятие AB Artes Terrae OÜ. Работы по реконструкции парка заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, проектную документацию сделало RoadPlan OÜ и архитектурно-ландшафтное решение AB Artes Terrae OÜ.

При благоустройстве парка Сюста главное - сохранить ценное озеленение. В ходе работ будет благоустроена территория в примерно шесть гектаров. Дорожки в парке будут проходить по уже имеющимся тропам, также предусмотрены тропинки со скошенной травой. На проходящей по парку диагонально дороге от улицы Сюста до Морской академии будет сделана асфальтированная дорожка шириной в три метра. Остальные дороги в парке будут покрыты гранитной крошкой, а их траектория и ширина будет зависеть от близлежащего озеленения. Минимальная ширина дороги в парке - 1,5 метра. В парке будет установлено LED-освещение, а также места для отдыха со скамейками, мусорными урнами стойками для велосипедов. Также в парке будут установлены игровые элементы для скейтбордистов и велосипедистов и стол для настольного тенниса.

Перед Эстонской Морской академией TalTech расположится площадка, покрытая гравием. Площадка будет обустроена для отдыха работников университета и студентов. С краю будет сделана парковка с гравийным покрытием на 12 автомобилей. Парковка возле трамвайного кольца и улицы Калури будет ликвидирована. На месте парковки у улицы Калури будет устроена парковка для велосипедов и зона отдыха.