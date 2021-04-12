Пациент, страдающий пневмонией после коронавируса, ждал помощи у дверей больницы и не дождался
В редакцию Rus.Postimees обратился нарвский пенсионер Андрей, который рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом. Вдобавок к COVID-19, мужчина заболел еще и двусторонней пневмонией. И когда пришел в Нарвскую больницу, то медики, как возможно заразного, оставили его ждать помощи на улице. Он ждал более получаса, замерз и вынужден был уйти домой. В больнице объяснили эту ситуацию тем, что врачи были заняты тяжелыми пациентами. Приводим рассказ нарвитянина и комментарий больницы.