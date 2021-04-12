Пруд Шнелли вновь будут очищать от мусора и ила

«Поскольку зима в этом году была очень холодной и минусовая температура стояла чаще ожидаемого, то и пруд Шнелли был долгое время покрыт льдом - даже еще на прошлой неделе, когда снег и лед в других местах уже растаял. Однако теперь можно продолжить работы по очистке пруда Шнелли. Мы надеемся, что несмотря на трехмесячную паузу, срок завершения работ не находится под угрозой и ждавший долгое время очистки пруд будет к лету приведен в порядок», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Парк Шнелли. ФОТО: Kesklinna valitsus

Осенью подрядчик установил площадки для мусора и ила, а также защитил на время работ деревья и ограничил территорию работ деревянным забором. Начиная с этой недели продолжатся работы по откачке мусора и ила.

Работы по очистке пруда проходят на основании предварительного проекта, в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и охраны памятников старины. После окончания работ пруд и его окрестности нужно будет привести в порядок. Если изначально планировалось проводить работы т.н. сухим методом, то сейчас работы проводятся таким образом, что полностью осушать пруд не нужно. Это позволяет достичь результата по лучшей цене и соблюсти все требования защиты окружающей среды.