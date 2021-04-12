Видео ⟩ В Британии после ослабления карантина выстроились очереди в бары

В рамках планового ослабления карантинных ограничений с этого понедельника возобновляют работу магазины, спортивные залы, парикмахерские и пабы, сообщает Korrespondent со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нынешнее возобновление торговли является важным шагом на пути к свободе, но призвал людей вести себя ответственно, поскольку коронавирус по-прежнему представляет угрозу.

В некоторых городах люди еще с ночи на понедельник выстроились в очереди перед пабами, чтобы отпраздновать ослабление локдауна.