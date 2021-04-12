Видео ⟩ В Британии после ослабления карантина выстроились очереди в бары
В Великобритании после ослабления карантинных ограничений в некоторых городах с ночи выстроились очереди перед пабами.
В Великобритании после ослабления карантинных ограничений в некоторых городах с ночи выстроились очереди перед пабами.
В рамках планового ослабления карантинных ограничений с этого понедельника возобновляют работу магазины, спортивные залы, парикмахерские и пабы, сообщает Korrespondent со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нынешнее возобновление торговли является важным шагом на пути к свободе, но призвал людей вести себя ответственно, поскольку коронавирус по-прежнему представляет угрозу.
В некоторых городах люди еще с ночи на понедельник выстроились в очереди перед пабами, чтобы отпраздновать ослабление локдауна.
Отмечается, что по официальным данным 2020 год был худшим годом для экономики Великобритании за более чем три столетия, падение валового внутреннего продукта составило 9,8%.