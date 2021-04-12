ФОТО: BBC News

Британская королевская семья рассказала о том, как пройдут похороны скончавшегося в пятницу принца Филиппа. Церемония состоится в субботу 17 апреля в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном.

ФОТО: PA Media

Британская королевская семья рассказала о том, как пройдут похороны скончавшегося в пятницу принца Филиппа. Церемония состоится в субботу 17 апреля в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном.

Похороны герцога Эдинбургского начнутся в 15:00 по британскому летнему времени (17:00 по Москве) и будут транслироваться по телевидению.

Сообщалось, что сам принц Филипп попросил, чтобы его похороны проходили как можно более скромно. В частности, он не хотел, чтобы его гроб выставляли для публичного прощания. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, также сделали невозможной многолюдную церемонию.

Вместо этого, по желанию принца, до похорон его тело останется в Виндзорском замке, в семейном кругу.

Виндзорский замок. ФОТО: BBC

Гроб принца обернут в его личный штандарт, элементы которого символизируют различные стороны его жизни: от происхождения в греческой королевской семье до британских титулов. Сверху будут лежать его сабля и флотская фуражка.

ФОТО: BBC

Похороны принца будут так называемыми "церемониальными королевскими", а не государственными. У этих категорий похорон есть множество общих черт и небольшие различия. Государственные похороны предназначены для монархов, но в XIX веке этой чести удостоился адмирал лорд Горацио Нельсон, а в XX веке - Уинстон Черчилль.

Церемониальные королевские похороны устраивали для королевы-матери в 2002 году и для принцессы Дианы в 1997 году.

Разница между государственными и королевскими похоронами заключается в протокольных тонкостях. И та, и другая церемонии могут включать военную траурную процессию и открытое для всех прощание с телом.

Попрощаться с членами королевской семьи обычно приходят очень много людей. Так, в 2002 году к гробу королевы-матери в здании парламента в Вестминстере за три дня пришли проститься около 200 тыс. человек.

По желанию самого принца Филиппа, а также из-за пандемии коронавируса, его похороны пройдут намного более скромно, чем другие прощания с членами королевской семьи последних лет. Но несмотря на небольшое число посетителей, как говорится в сообщении дворца, церемония все равно воздаст должное жизни принца, посвященной службе обществу.

Как пройдут похороны

В день похорон гроб принесут ко входу во дворец и поместят в лендровер - автомобиль, который он сам в 2016 году помог модифицировать.

В 14:45 по британскому времени (16:45) начнется траурная процессия. Рядом с автомобилем будут идти королевские морские пехотинцы и военные из других войск, к которым имел отношение принц Филипп. За гробом пойдут члены королевской семьи, в том числе принц Чарльз, сын Филиппа и Елизаветы II. Сама королева приедет в часовню отдельно.

На лужайке у восточной части замка отряд королевской конной артиллерии даст салют из пушек, а в Сторожевой башне в западной части зазвонят в колокол.

Службу в часовне Святого Георгия проведут ее настоятель и архиепископ Кентерберийский. На церемонии в часовне смогут присутствовать только члены королевской семьи и личный секретарь принца Филиппа. Остальные участники процессии останутся снаружи. После церемонии тело принца похоронят в королевской усыпальнице.

В 15:00 по британскому времени в стране пройдет минута молчания.

Кто будет присутствовать?

В соответствии с ограничениями, действующими в Британии из-за пандемии коронавируса, на похоронах может присутствовать не более 30 человек, с соблюдением социальной дистанции.

Представители королевской семьи еще не объявили, кто именно приглашен на похороны. Известно, что принц Гарри прилетит на церемонию, но его беременная жена Меган по совету врачей останется в Калифорнии, где они живут.

Анализ

Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

Предположение о том, что вся страна должна буквально разорваться от скорби после смерти принца Филиппа противоречило бы его принципам.

Когда Филипп говорил о своем месте в общественной жизни, он всегда определял его четко: быть рядом с королевой, поддерживать ее. Никогда не затмевать, никогда не ставить под сомнение, никогда не компрометировать.

Тот факт, что он предпочел вести намного более активную рабочую жизнь, чем формально требовала его роль, говорит о том, что он хотел приносить пользу обществу.

Принц Филипп хотел, чтобы и его похороны соответствовали таким принципам.

Никаких принцев с поникшими головами, идущих за гробом. Никакой погребальной процессии.

Традиционно на государственных похоронах гроб везут на лафете - опоре для пушки. Вместо этого в память о службе Филиппа в годы Второй мировой войны гроб повезет - рабочая лошадка, появившаяся вскоре после войны и в 2016 году модифицированная с его участием.

Вместе с принцем в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке отправятся его флотская фуражка и сабля.

На похоронах не смогут поприсутствовать многие представители благотворительных организаций, которые он основал или активно поддерживал долгое время, или люди, которым его работа помогла.

Не будет там и представителей других королевских семей и аристократии, политиков и поп-звезд - всех тех, кто около века назад сделал превратил монархию в медийный феномен.

На похоронах будут только дети и внуки, только самые близкие родственники, сообщили представители Букингемского дворца. По нынешним стандартам, это будет нетипично скромное семейное прощание.

Операция Forth Bridge

Королевский двор заранее готовился к смерти герцога Эдинбургского. Сценарий похорон и мероприятий, запланированных на последующие дни, получил кодовое название Forth Bridge ("Мост через Форт").

Принц Филипп. ФОТО: Getty Images

Согласно ему, ожидалось, что на эти мероприятия в Лондоне и Виндзоре соберутся тысячи людей, некоторые, возможно, даже будут ночевать на улице, чтобы не уступить хорошие точки обзора, откуда будет видна военная процессия.

В рамках этого сценария вдоль улиц, по которым прошла бы процессия, выстроились бы сотни военных, а порядок охраняли бы тысячи полицейских. Но с началом пандемии эти планы пришлось изменить.