Названы профессии, которых больше всего не хватает на рынке труда

Согласно прогнозу рынка труда, больше всего не хватает врачей, учителей и психологов, но университеты хотят предложить гибкий подход и к уже работающим взрослым.

Если раньше наибольшие споры вызывало дублирование специальностей в университетах и ​​разделение обязанностей, то в этом году Министерство образования и науки эту тему затрагивать с университетами не хочет.