Названы профессии, которых больше всего не хватает на рынке труда
В этом году университеты и Министерство образования должны будут согласовать новые условия, которые определят взаимные ожидания государства и высших учебных заведений, пишет Rus.ERR.
В этом году университеты и Министерство образования должны будут согласовать новые условия, которые определят взаимные ожидания государства и высших учебных заведений, пишет Rus.ERR.
Согласно прогнозу рынка труда, больше всего не хватает врачей, учителей и психологов, но университеты хотят предложить гибкий подход и к уже работающим взрослым.
Если раньше наибольшие споры вызывало дублирование специальностей в университетах и разделение обязанностей, то в этом году Министерство образования и науки эту тему затрагивать с университетами не хочет.
"Однако мы хотим учитывать потребности рынка труда. Другими словами, основываясь на [государственном] прогнозе в отношении рабочей силы и других предложениях, которые поступили к нам, обсудить, чему больше и чему меньше учить", - сказал ERR вице-канцлер Министерства образования и науки Индрек Рейманд.