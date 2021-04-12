Пн, 12.04.2021
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Названы профессии, которых больше всего не хватает на рынке труда

Тартуский университет. ФОТО: Margus Ansu

В этом году университеты и Министерство образования должны будут согласовать новые условия, которые определят взаимные ожидания государства и высших учебных заведений, пишет Rus.ERR.

Согласно прогнозу рынка труда, больше всего не хватает врачей, учителей и психологов, но университеты хотят предложить гибкий подход и к уже работающим взрослым.

Если раньше наибольшие споры вызывало дублирование специальностей в университетах и ​​разделение обязанностей, то в этом году Министерство образования и науки эту тему затрагивать с университетами не хочет.

"Однако мы хотим учитывать потребности рынка труда. Другими словами, основываясь на [государственном] прогнозе в отношении рабочей силы и других предложениях, которые поступили к нам, обсудить, чему больше и чему меньше учить", - сказал ERR вице-канцлер Министерства образования и науки Индрек Рейманд.

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