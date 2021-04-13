Мы не болезнь - мы люди!

В течение прошедшего года петиция в поддержку брака для двух людей независимо от пола собрала рекордное количество подписей. Мы видели большую озабоченность людей вопросом, когда политики или общественные деятели поднимали этот вопрос.

Как мы знаем, в 2021 году выборы в местное самоуправление. Для политиков это значит, что нельзя предпринимать «опасных» действий, которые могут повлиять на рейтинг партий и непосредственно отразиться на голосах избирателей.

Мы живем в светском государстве, где во главе угла стоит закон. Тот самый, что в демократическом обществе должен быть равен для всех. Почему государство наказывает всех одинаково за преступления, а в возможности заключить брак обделяет меньшинство?

Напомню, что задача государства не диктовать людям, что им делать, а регулировать происходящее в стране. В этом смысл демократии.

Мы не можем больше говорить, что мы еще не готовы, нам еще рано, люди это не примут. Говоря такие вещи, мы говорим о живых людях, которые живут в Эстонии, платят налоги и просто хотят жить счастливой жизнью, два человека хотят быть вместе.

Просто послушайте, что говорят ЛГБТК+ представители: «По закону я не могу попасть к своему близкому человеку в больницу. Если он умрет, я даже не смогу в последний момент взять его за руку», «меня выводит из себя, что меня не воспринимают как равную, как равноправного члена общества», «я чувствую злость и бессилие, что я один и не могу повлиять на происходящее, я всего лишь хочу быть счастливым», «несправедливо, что дети в детских домах не имеют возможности быть счастливыми, когда есть пары, которые любят друг друга, которые готовы воспитать счастливого прекрасного ребенка», «мне больно от того, что когда я гуляю со своей любимой девушкой, я погружаюсь в смятение, от того что мне неловко, когда я просто люблю».

«Я ловлю себя на том, что я горю от мысли, что если кто-то поймет, что мы две девушки, мне кажется, меня просто побьют, потому что мы постоянно ловим на себе взгляды прохожих. Мне больно, я больше не хочу скрываться, я человек, такой же как и все», - говорит обычная девочка, которая хочет любви и ради этого постригла волосы, чтобы общество видело в них традиционную пару. Противники ЛГБТК+ союзов часто апеллируют к тому, что это неестественно, что задача женщины - рожать и быть хранительницей очага. Мы не согласны с этим, каждый человек независимо от пола выбирает сам, что ему делать - строить карьеру, рожать детей или просто быть счастливым.