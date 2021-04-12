Департамент здоровья: ослаблять ограничения пока рано

Возможно во вторник в правительстве решится судьба ограничений, которые действуют до 26 апреля, но, вероятно, они будут частично или полностью продлены.

"Для нас самый главный показатель - это число людей в больницах. И это напрямую связано с возможностями нашего здравоохранения, от этого мы и отталкиваемся, ведь все между собой связано. Число зараженных должно пойти вниз, процент позитивных тестов должен уменьшиться, число находящихся в больнице и число пациентов в интенсиве должно снизиться", - сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.