Уровень зарегистрированной безработицы немного снизился

По положению на 11 апреля, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 57 517 человек, что на 472 меньше, чем неделей ранее.

Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 14,8% до 14,6%, а самый низкий уровень безработицы в Йыгевамаа - 5,8%.

В Харьюмаа показатель безработицы составляет 8,4%: без работы в столичном регионе остаются 26 819 человек, в том числе около 20 000 - в Таллинне.