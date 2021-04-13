Уровень зарегистрированной безработицы немного снизился
За неделю уровень зарегистрированной безработицы опустился с 8,9% до 8,8%, пишет Rus.ERR.
За неделю уровень зарегистрированной безработицы опустился с 8,9% до 8,8%, пишет Rus.ERR.
По положению на 11 апреля, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 57 517 человек, что на 472 меньше, чем неделей ранее.
Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 14,8% до 14,6%, а самый низкий уровень безработицы в Йыгевамаа - 5,8%.
В Харьюмаа показатель безработицы составляет 8,4%: без работы в столичном регионе остаются 26 819 человек, в том числе около 20 000 - в Таллинне.
В Тарту зарегистрировано 3485 безработных, а в Ида-Вирумаа - 8537, в том числе 4120 - в Нарве.