Стоическу: возможный запасной план Путина

Успеха, на который Кремль надеялся на Украине, ниоткуда не видно. Крым был стремительно оккупирован и аннексирован под предлогом маскарада, именуемого референдумом, в марте 2014 года. Тогда это дало мощный толчок росту популярности президента РФ Владимира Путина, но инициированный на востоке Донбасса сепаратистский проект не привел ближе к желаемому результату.

Цель Москвы – не просто оторвать кусок от Украины и предотвратить ее возможное вступление в НАТО, а привести все государство в надежные объятия России, исключив какую бы то ни было политическую и экономическую конкуренцию Запада. Крупнейшим достижением Путина стало бы «возвращение Украины домой», которое было бы вписано золотыми буквами в книгу истории России. План Путина, который начали осуществлять семь лет назад, предусматривает следующее.