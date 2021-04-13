Стоическу: возможный запасной план Путина
Россия выжидает подходящего момента, когда вновь сможет удивить всех в связи с Украиной, пишет научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стоическу в Postimees.
Россия выжидает подходящего момента, когда вновь сможет удивить всех в связи с Украиной, пишет научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стоическу в Postimees.
Успеха, на который Кремль надеялся на Украине, ниоткуда не видно. Крым был стремительно оккупирован и аннексирован под предлогом маскарада, именуемого референдумом, в марте 2014 года. Тогда это дало мощный толчок росту популярности президента РФ Владимира Путина, но инициированный на востоке Донбасса сепаратистский проект не привел ближе к желаемому результату.