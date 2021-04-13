Паспорт вакцинации может подарить свободу на полгода
К 30 апреля Эстония планирует изготовить решение, которое в народе называют паспортом вакцинации, а чиновники — справкой иммунизации или даже справкой соответствия иммунизации, пишет Postimees.
К 30 апреля Эстония планирует изготовить решение, которое в народе называют паспортом вакцинации, а чиновники — справкой иммунизации или даже справкой соответствия иммунизации, пишет Postimees.
Возможность его использовать, как кажется, возникнет только через несколько месяцев, признает советник сферы развития э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Аурора Урсула Йоала.