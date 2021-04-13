Вт, 13.04.2021
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Паспорт вакцинации может подарить свободу на полгода

Паспорт вакцинации, который в Эстонии должен быть готов к 30 апреля, должен быть полезен, прежде всего, при зарубежных поездках. Фото иллюстративное. ФОТО: Via Www.imago-images.de

К 30 апреля Эстония планирует изготовить решение, которое в народе называют паспортом вакцинации, а чиновники — справкой иммунизации или даже справкой соответствия иммунизации, пишет Postimees.

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Возможность его использовать, как кажется, возникнет только через несколько месяцев, признает советник сферы развития э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Аурора Урсула Йоала.

- Перечислите ситуации, при которых в будущем может пригодиться справка иммунизации?

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