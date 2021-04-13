Вт, 13.04.2021
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Tallink отменил два рейса Megastar

Судно Megastar ФОТО: AS Tallink Grupp

Tallink по техническим причинам отменил два намеченных на вторник рейса судна Megastar.

Tallink по техническим причинам отменил рейсы Megastar в 10.30 из Хельсинки и в 13.30 из Таллинна, передала компания.

Компания рассчитывает во вторник при первой возможности устранить техническую неполадку.

Как ожидается, остальные рейсы в этот день пройдут по графику, в 16.30 из Хельсинки, в 19.30 из Таллинна и в 22.30 из Хельсинки.

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