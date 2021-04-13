Tallink отменил два рейса Megastar

Tallink по техническим причинам отменил рейсы Megastar в 10.30 из Хельсинки и в 13.30 из Таллинна, передала компания.

Как ожидается, остальные рейсы в этот день пройдут по графику, в 16.30 из Хельсинки, в 19.30 из Таллинна и в 22.30 из Хельсинки.