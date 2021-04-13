Tallink отменил два рейса Megastar
Tallink по техническим причинам отменил два намеченных на вторник рейса судна Megastar.
Tallink по техническим причинам отменил два намеченных на вторник рейса судна Megastar.
Tallink по техническим причинам отменил рейсы Megastar в 10.30 из Хельсинки и в 13.30 из Таллинна, передала компания.
Компания рассчитывает во вторник при первой возможности устранить техническую неполадку.
Как ожидается, остальные рейсы в этот день пройдут по графику, в 16.30 из Хельсинки, в 19.30 из Таллинна и в 22.30 из Хельсинки.