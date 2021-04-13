Tallink отменил несколько рейсов на линии Таллинн - Хельсинки
Tallink по техническим причинам отменил четыре намеченных на вторник рейса судна Megastar.
Tallink по техническим причинам отменил четыре намеченных на вторник рейса судна Megastar.
Сначала Tallink по техническим причинам отменил рейсы Megastar в 10.30 из Хельсинки и в 13.30 из Таллинна, а позже пресс-служба предприятия уточнила, что ремонт займет больше времени, чем предполагалось, поэтому также отменяются рейсы Megastar в 16.30 из Хельсинки и в 19.30 из Таллинна
Компания рассчитывает во вторник при первой возможности устранить техническую неполадку.
Как ожидается, вечерний рейс из Хельсинки в 22.30 все-таки состоится.