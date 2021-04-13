Tallink отменил несколько рейсов на линии Таллинн - Хельсинки

Сначала Tallink по техническим причинам отменил рейсы Megastar в 10.30 из Хельсинки и в 13.30 из Таллинна, а позже пресс-служба предприятия уточнила, что ремонт займет больше времени, чем предполагалось, поэтому также отменяются рейсы Megastar в 16.30 из Хельсинки и в 19.30 из Таллинна