За сутки в Эстонии выявлено 638 зараженных, скончались 12 человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5598 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 638, то есть 11,4% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5598 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 638, то есть 11,4% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 382 человек, 302 новых случая приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавился 71, в Рапламаа — 24, в Тарту- и Вильяндимаа — по 23, в Пярнумаа — 21, в Ляэне-Вирумаа — 20, на Сааремаа и в Ляэнемаа — по девять, в Вырумаа — семь, в Йыгева- и Ярвамаа — по шесть, на Хийумаа — пять, в Валгамаа — четыре и в Пыльвамаа — два новых случая. В случае 26 положительных результатов анализов в Регистре народонаселения не было указано место жительства.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 727,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,8% от общего количества сделанных тестов.
В стационарном лечении нуждаются 558 пациентов, скончались 12 человек
По состоянию на утро 13 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждается 558 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 68 пациентам, из которых 51 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 50 новых истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 54 человека, 20 перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
В стационарном лечении нуждаются 6,7% больных от общего количества, на прошлой неделе госпитализировали 416 человек. Средний возраст находящегося на стационарном лечении пациента — 68 лет. Из госпитализированных 427 человек в возрасте 60 лет и старше (76%).
За сутки скончалось 12 человек с коронавирусом: 55-летний мужчина, 58-летний мужчина, 68-летний мужчина, 72-летний мужчина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 78-летний мужчина, две 79-летние женщины, 81-летний мужчина, 83-летний мужчина и 101-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1049 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 6319 случаев заболевания COVID-19 у 6082 человек.
По состоянию на 13 апреля выздоровело 96 844 человека. Из них истории болезни 65 466 человек (67,6%) завершены, у 31 378 человек (32,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 204 118 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 115 080 положительных первичных результатов (9,6% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 260 797 человек, две дозы вакцины получили 75 265 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 260 797 человек, из которых обе дозы получили 75 265 человек. За сутки было введено 1920 доз. В общей сложности ввели 336 062 дозы вакцины.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 273 357 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6496 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 309.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.