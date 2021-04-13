За сутки в Эстонии выявлено 638 зараженных, скончались 12 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 382 человек, 302 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавился 71, в Рапламаа — 24, в Тарту- и Вильяндимаа — по 23, в Пярнумаа — 21, в Ляэне-Вирумаа — 20, на Сааремаа и в Ляэнемаа — по девять, в Вырумаа — семь, в Йыгева- и Ярвамаа — по шесть, на Хийумаа — пять, в Валгамаа — четыре и в Пыльвамаа — два новых случая. В случае 26 положительных результатов анализов в Регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 727,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,8% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждаются 558 пациентов, скончались 12 человек

По состоянию на утро 13 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждается 558 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 68 пациентам, из которых 51 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 50 новых истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 54 человека, 20 перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

В стационарном лечении нуждаются 6,7% больных от общего количества, на прошлой неделе госпитализировали 416 человек. Средний возраст находящегося на стационарном лечении пациента — 68 лет. Из госпитализированных 427 человек в возрасте 60 лет и старше (76%).

За сутки скончалось 12 человек с коронавирусом: 55-летний мужчина, 58-летний мужчина, 68-летний мужчина, 72-летний мужчина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 78-летний мужчина, две 79-летние женщины, 81-летний мужчина, 83-летний мужчина и 101-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1049 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6319 случаев заболевания COVID-19 у 6082 человек.

По состоянию на 13 апреля выздоровело 96 844 человека. Из них истории болезни 65 466 человек (67,6%) завершены, у 31 378 человек (32,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 204 118 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 115 080 положительных первичных результатов (9,6% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 260 797 человек, две дозы вакцины получили 75 265 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 260 797 человек, из которых обе дозы получили 75 265 человек. За сутки было введено 1920 доз. В общей сложности ввели 336 062 дозы вакцины.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.