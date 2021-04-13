Письмо острову Аэгна от учеников 8А класса

Письмо острову Аэгна от учеников 8А классаКогда закончится пандемия
Здравствуй, Аэгна! Ты нас помнишь? Да-да, это мы! Как давно мы не виделись! Целых два года прошло. Скучаешь? Мы по тебе очень скучаем. Когда мы были у тебя в шестом классе, то пообещали обязательно вернуться… А вот не получилось. Мы столько всего тогда не успели... Мы ведь даже каменный лабиринт не нашли. Хотели приехать к тебе в седьмом классе, а нас отправили по домам. Тогда мы решили, что уж в следующем году, когда закончится пандемия, мы обязательно приедем. Вот он, следующий год. А когда закончится пандемия?..