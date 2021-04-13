Письмо острову Аэгна от учеников 8А класса

Нам тебя не хватает. Не хватает твоего особенного воздуха: пьянящего аромата сосен, смешанного с морской солью. Не хватает звенящей тишины, тёплого песка, площадок для гриля с настоящими дровами. Не хватает простора. Помнишь наш волейбол, «ручеёк», конкурсы? Помнишь, как тогда из-за пожарной обстановки нельзя было разводить костер, и нам пришлось есть бутерброды и пирожки, с любовью приготовленные мамами. Даже морковку и ту сгрызли. Было так хорошо, что никто не вспоминал про телефоны.

Знаешь, Аэгна, ты особенный остров. Только здесь нет ощущения, что на нас смотрят, что нам помешают. Ты для нас то волшебное место, где можно побыть всем вместе, но без посторонних, без лишних, без чужих. Место единения, тишины, спокойствия. Место, где мы одно целое. Наше место… Ты веришь? Мы действительно так чувствуем. Ты – наше место! Над тобой даже небо другое, чистое и нежное, синее-синее, бесконечное и глубокое, глубже Балтийского моря.

Знаешь, некоторые из нас даже научились играть на гитаре ради тебя. Да-да, только ради тебя. Мы мечтаем посидеть в тишине у костра, послушать перебор струн, может, и спеть что-то. А «мафия» у костра, наверное, тоже будет особенной...

Мы никогда не спали в палатках и спальных мешках. Представляешь? Так хочется к тебе с ночевкой. Хочется попробовать сварить суп в котелке, пожарить хлеб на костре, да даже помочь девчонкам нести тяжелые рюкзаки.

Аэгна, ты вызов. Слышишь? Вызов, который хочется бросить самим себе. Проверить, а сможем ли мы, такие взрослые и самостоятельные, сами развести огонь, приготовить еду, поставить палатки… Кто-то хочет посидеть в стороне, поговорить со звёздами, поделиться болью. Кто-то мечтает фотографировать. Кто-то хочет стоять на берегу моря, раскинув руки, и чувствовать себя одним целым с ветром. А кто-то – уйти подальше от всех и прокричать обо всем, что накопилось за этот трудный год. Для кого-то самая большая мечта – полазать по деревьям. А кто-то мечтает просто бегать и кидаться шишками.

Мы очень разные, у нас разные желания, но всем нам нужно туда, где слабый телефонный сигнал и практически нет связи, чтобы побыть вместе целый день вдали от дома. Туда, где не помнишь о времени и проблемах. Туда, где есть только «здесь и сейчас». 13

Аэгна, ты особенный остров. Поездка к тебе – это и морское путешествие на корабле, и поход до места стоянки, и пикник на берегу моря. Знаешь, почему еще мы хотим к тебе?

Мы устали на карантине. Очень устали. Веришь? Устали от того, что нет школьных мероприятий и конкурсов, что нельзя организовать чаепитие, даже просто собраться после уроков и поиграть в любимые настольные игры тоже нельзя. 13

Но и это не самое важное. Страшнее то, что мы стали терять друг друга. Мы хотим снова почувствовать себя тем дружным классом, который когда-то жил и творил в нашей уютной школе. Нам не хватает нашего общения, шуток, понятных только нам, наших сумасшедших на первый взгляд идей. Не хватает совместных дел.

Помнишь, как у Цветаевой:

«Рас-стояние: версты, мили…

Нас рас — ставили, рас — садили»

Это наш случай.

Мы не смогли привыкнуть к дистанту. Не получилось. Что-то не сложилось у нас с ним. Представляешь, мы даже стали отвыкать друг от друга, поэтому мы очень хотим к тебе. Мы верим в тебя. Ты вернешь нам нас самих. Ты это сможешь! 13

Знаешь, Аэгна, а мы еще встретимся! Вот увидишь! Возможно, когда ты нас заметишь на берегу, то не сразу узнаешь, но это продлится буквально секунды. Ты нас точно вспомнишь, ведь ты – наше место!

Дорогой остров, жди нас… Однажды, когда закончится пандемия, мы обязательно приедем! Ведь она однажды закончится? Правда?

Любящий тебя,

8 А класс.