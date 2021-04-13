Галерея ⟩ На Тоомпеа и на площади Вабадузе нет протестующих

Почти две недели в центре Таллинна проходят демонстрации против внесения поправок в Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними.

На минувших выходных в столице Эстонии прошли крупные акции протеста. Postimees писал, что в воскресенье около полудня на площади Вабадузе собралось несколько сотен человек, среди которых, например, были Варро Вооглайд, Уильям Коваль и Танель Горбаченко.

В понедельник протестующие вновь встретились на площади Вабадузе, но, по сравнению с воскресеньем, их было мало.