Галерея ⟩ На Тоомпеа и на площади Вабадузе нет протестующих
Сегодня утром на Тоомпеа и на площади Вабадузе не было видно протестующих. Однако стражи порядка на всякий случай дежурят на местах, пишет Postimees.
Сегодня утром на Тоомпеа и на площади Вабадузе не было видно протестующих. Однако стражи порядка на всякий случай дежурят на местах, пишет Postimees.
Почти две недели в центре Таллинна проходят демонстрации против внесения поправок в Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними.
На минувших выходных в столице Эстонии прошли крупные акции протеста. Postimees писал, что в воскресенье около полудня на площади Вабадузе собралось несколько сотен человек, среди которых, например, были Варро Вооглайд, Уильям Коваль и Танель Горбаченко.
В понедельник протестующие вновь встретились на площади Вабадузе, но, по сравнению с воскресеньем, их было мало.
Согласно установленным ограничениям, из-за распространения коронавируса в публичном собрании могут участвовать десять человек, которые не контактируют друг с другом. Везде действует правило 2+2 - вместе могут двигаться два человека, которые должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга.