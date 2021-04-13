В Москве исчез видный белорусский оппозиционер
В российской столице 11 апреля исчез видный белорусский оппозиционер, политолог Александр Федута, сообщило белорусское издание "Наша нiва" со ссылкой на его жену Марину Шибко.
В российской столице 11 апреля исчез видный белорусский оппозиционер, политолог Александр Федута, сообщило белорусское издание "Наша нiва" со ссылкой на его жену Марину Шибко.
Как пишет МК со ссылкой на информированный источник, политолог ехал в Москву, чтобы проконсультировать кого-то, но кого именно, не известно. Его телефон отключен, сведений о его местонахождении нет. В связи с политической деятельностью Федуты выдвигается в том числе версия о его похищении.
Александр Федута в 1994 году был членом предвыборного штаба Александра Лукашенко, после его победы на выборах недолгое время был сотрудником его администрации.
На выборах президента 2010 года работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. 20 декабря 2010 года был арестован и помещен в следственный изолятор КГБ.
В январе 2011 года признан Amnesty International узником совести, спустя три месяца под давлением мировой общественности выпущен под подписку о невыезде. В мае 2011 года приговорен к двум годам лишения свободы условно.
В последнее время являлся политическим обозревателем газеты "Народная воля".