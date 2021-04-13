В Москве исчез видный белорусский оппозиционер

Как пишет МК со ссылкой на информированный источник, политолог ехал в Москву, чтобы проконсультировать кого-то, но кого именно, не известно. Его телефон отключен, сведений о его местонахождении нет. В связи с политической деятельностью Федуты выдвигается в том числе версия о его похищении.

Александр Федута в 1994 году был членом предвыборного штаба Александра Лукашенко, после его победы на выборах недолгое время был сотрудником его администрации.

На выборах президента 2010 года работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. 20 декабря 2010 года был арестован и помещен в следственный изолятор КГБ.

В январе 2011 года признан Amnesty International узником совести, спустя три месяца под давлением мировой общественности выпущен под подписку о невыезде. В мае 2011 года приговорен к двум годам лишения свободы условно.