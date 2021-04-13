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  • Менеджер Нурмагомедова не исключил, что Хабиб дебютирует в рестлинге

Менеджер Нурмагомедова не исключил, что Хабиб дебютирует в рестлинге

Хабиб Нурмагомедов. ФОТО: CHRISTOPHER PIKE/REUTERS

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, допустил, что его подопечный проведет поединок в рестлинге, пишет "Чемпионат".

«Если кто-то из этих мягкотелых фриков на стероидах хочет боя с Хабибом — они знают, куда звонить, чтобы им врезали как следует. Он выйдет на ринг и разобьет Джону Сине (известному рестлеру. — прим.) лицо», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием «треугольник».

После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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